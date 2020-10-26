بعد اكتساح أبو العينين .. أحمد موسى: الأصوات الباطلة له فقط تنافس مرشحين آخرين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين حصل على أكثر من 85% من عدد الأصوات الصحيحة في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، موضحا أن 18 ألف صوت باطل قاموا بالتصويت لصالح النائب محمد أبو العينين فقط وهو ما أدى لبطلان أصواتهم.









وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: « 18 ألف صوت باطل لناخبين أعطوا صوتهم للنائب محمد أبو العينين فقط، ما يدل على الحب الجارف للنائب من أبناء دائرته».









وأشار موسى، إلى أن الفارق كبير بين النائب محمد أبو العينين ومنافسيه؛ مرددا: «عدد الأصوات الباطلة للنائب أبو العينين أكثر من عدد الأصوات الصحيحة لبعض النواب».









وأعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى، حيث قال المستشار رئيس اللجنة إن إجمالي أصوات الناخبين بالدائرة يبلغ 653554 صوتًا، والذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، وجاءت الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، والأصوات الصحيحة 155306 صوتًا.





وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:





محمد أبو العينين 125758

زكي عباس عبد الظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756

شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570

هدي عدلي الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبد الحميد 1801

مصطفي محمد مرسي 900

أسامة عبد الله صالح 999

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضى منصور 16613