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فن

أحمد العوضي يكشف رسالة زوجين تعرضا للأذى بسبب صورة على صفحته

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:42 م
أحمد العوضى
أحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد العوضى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن الصورة التى تسببت فى أذى نفسى لزوجين، بعد أن تعرضا إلى حالة من التنمر عقب نشرها من قبل أحمد العوضى حين كانا يجلسان خلفه فى أحد الأماكن العامة. 

وقال العوضى : "بمناسبة الصورة المنتشرة .. أحب أوضح أن الراجل المتصور ورايا ... كان مع مراته بيتعشوا .. وهو بعتلي أن الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته المصون .. فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير أنهم ينزلوا يتعشوا في سلام". 

فيما شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بصورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ياسمين عبد العزيز  بصحبة زوجها النجم أحمد العوضي والنجم يوسف الشريف وزوجته في حفلة عشاء فى أحد المطاعم .

يذكر أن آخر أعمال  ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020. 

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

علي الجانب الاخر كان قد شارك أحمد  العوضى،  في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".  
أحمد العوضي يكشف رسالة زوجين تعرضا للأذى بسبب صورة على صفحته

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