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في اليوم الرابع .. نجمات تألقن بالأسود في مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور النجوم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي خلال الفعاليات. 

وارتدت ليلى علوي فستانا من اللون الأسود أنيقا، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وساحرة على السجادة الحمراء.

وتألقت بسمة بفستان أسود مكشوف من منطقة الصدر وجمعت شعرها بطريقة تليق بها مع وضع بعض اللمسات الجمالية. 

كما ارتدت إنجي المقدم فستان أسود كب وبه بعض الألوان الممزوجة وتركت شعرها منسدلا بطريقة ساحرة ولم تتكلف في الاكسسوارات واكتفت بقرط عصري.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
في اليوم الرابع .. نجمات تألقن بالأسود في مهرجان الجونة السينمائي
في اليوم الرابع .. نجمات تألقن بالأسود في مهرجان الجونة السينمائي
في اليوم الرابع .. نجمات تألقن بالأسود في مهرجان الجونة السينمائي
في اليوم الرابع .. نجمات تألقن بالأسود في مهرجان الجونة السينمائي
في اليوم الرابع .. نجمات تألقن بالأسود في مهرجان الجونة السينمائي

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