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توك شو

مش فارقة معايا .. حسن يوسف يرد على عدم دعوته لمهرجان الجونة |فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:47 م
الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف
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قسم التوك شو
قال الفنان حسن يوسف، إن إقامة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام يساهم في نقل صورة للعالم كله بأن مصر قادرة على صناعة سينما عالمية.

وأضاف حسن يوسف خلال مداخلة هاتفيه مع قناة الحدث اليوم ، أن المهرجان شئ طيب وواجهة مشرفة لمصر، وعقب على عدم دعوته هذا العام للمهرجان قائلا: "دعوا مين ما يدعوش مين ده ما يفرقش" .

وأوضح حسن يوسف، أنه تم دعوته السنة الماضية بشكل غير لائق حيث أن بشرى تحدثت إلى نجله عمر بأنه لا يتوافر لدى إدارة المهرجان سوى غرفة واحدة له هو ووالده، ورد عليها عمر حسن يوسف بأن :الفنان حسن يوسف يستحق بأن يكون له جناج خاص مثل باقى الفنانين الكبار، ولا أستطيع أن أبلغه ذلك وأنا أعتذر عن حضور والدى المهرجان.

وأكد حسن يوسف ، أن حضوره المهرجان وتكريمه ليس ضروريًا، ولكن الأهم هو انطلاق المهرجان بشكل يليق بالسينما المصرية. 

يشار إلى أن الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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