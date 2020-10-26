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فن

الفنانة هبة السيسي تزف بشرى سارة لجمهورها من مهرجان الجونة السينمائي .. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:02 م
هبة السيسى
هبة السيسى
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أحمد إبراهيم - محمد نبيل - محمد نحلة - على الخشاب
حرصت الفنانة هبة السيسي على الحضور بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التى من المقرر أن تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري. 

وظهرت هبة السيسي على هامش عرض فيلم "ميكا" للمخرج اسماعيل فورخى وبدى عليها علامات الحمل، وأعلنت عن هذا الأمر من خلال إطلالتها على السجادة الحمراء. 

وشارك عدد من النجوم بإطلالاتهم الجريئة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى، على هامش عرض فيلم "ميكا" للمخرج إسماعيل فروخى ونرصد 30 صورة للنجوم على السجادة الحمراء. 

"ميكا" الذى يعرض ضمن فعاليات المهرجان فى دورته الرابعة والذى ينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. 

وتدور قصة فيلم "ميكا" حول الطفل "ميكا"، الذى يعيش فى أحد أحياء مدينة مكناس الفقيرة، مع أبوين مريضين وفى وضعية اجتماعية صعبة، ويصطحبه رجل عجوز إلى الدار البيضاء ويعرفه على أحد الميسورين للعمل فى ناد للتنس بالدار البيضاء، ومن منطلق استعداده لفعل أى شيء حتى يغير مصيره، سيلفت أنظار مدرّبة تنس التى تدعى "صوفيا"، والتى لاحظت موهبته فى ممارسة رياضة الكرة الصفراء، لتعتنى به، لتستمر أحداث الفيلم، فى رصد مصير الطفل "ميكا"، أمام صعوبات الواقع الجديد.

"ميكا" فيلم مغربى من إخراج إسماعيل فروخى سنة 2020، وبطولة كل من صبرينا وزانى، وعز العرب الكغاط، إضافة إلى الطفل زكريا عنان. 
الفنانة هبة السيسي تزف بشرى سارة لجمهورها من مهرجان الجونة السينمائي .. صور
الفنانة هبة السيسي تزف بشرى سارة لجمهورها من مهرجان الجونة السينمائي .. صور

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