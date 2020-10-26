AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسبانيا تسجل 52 إصابة جديدة و279 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:54 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 279 حالة وفاة و52,188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الصحة الإسبانية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ مليون و98 ألفا و320 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 35,031 حالة وفاة.

ودخلت إسبانيا في ثاني حالة طوارئ في البلاد منذ أمس، مما يتيح فرض الحجر الصحي الليلي في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري.

وواجهت الحكومة الإسبانية ردود فعل عنيفة اليوم حول خططها لوضع البلاد في حالة طوارئ لمدة 6 أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا.

واعتبرت أحزاب المعارضة أن تلك المدة طويلة جدًا، فيما قال علماء الأوبئة إن هذه الخطوة قد تكون متأخرة للغاية، ورفض بعض المواطنين الالتزام بحظر التجوال الليلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تضم جزر الكناري الإسبانية إلى قائمتها لمنطقة الخطر بسبب عودة كورونا

إسبانيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا تعيد فرض قيود كورونا في بعض المناطق مع اقتراب تسجيل مليون إصابة

أول دولة أوروبية تعلن إعادة فرض الإغلاق العام بسبب كورونا

مليون حالة كورونا في إسبانيا واللقاح يقتل متطوعا.. ماذا يحدث في أوروبا؟

لاحتواء إصابات كورونا.. إسبانيا تستعد لفرض حالة طوارئ جديدة

ترشيحاتنا

إسبانيا تسجل 52 إصابة جديدة و279 وفاة بفيروس كورونا

إيمان السيد تسخر من تصريحات ياسمين صبري بمهرجان الجونة

بعد اكتساح أبو العينين .. أحمد موسى: الأصوات الباطلة له فقط تنافس مرشحين آخرين

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

كاسونجو يسجل الهدف الثاني لـ الزمالك في مرمى الإسماعيلي .. فيديو

الحبس 6 أشهر لـ ممدوح حمزة في التحريض على العنف

AdvertisementS

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

40 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

من عائلة فنية.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية

الفنانة هبة السيسي تزف بشرى سارة لجمهورها من مهرجان الجونة السينمائي .. صور