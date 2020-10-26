فشلت في إنقاذ طفلها من الموت.. سيدة سوهاج تكشف السبب

كشفت سماح عبد الرحمن، والدة الطفل الذى سقط من الدور الثالث بسوهاج، السبب وراء عدم إنقاذها لابنها قبل سقوطه رغم أنها كانت تراه منذ صعوده إلى شرفة المنزل.





وقالت "أنا منذ 4 سنين لا استطيع المشى أو استخدام الأطراف نظرًا لإصابتى بمرض جلدى مزمن يسمى الصدفية".





وأضافت "سماح عبد الرحمن" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، "أنا صعبان عليا أنى شفت ابنى قدام عينى وهو راح يقع وأنا مش قادرة أعمل ليه حاجة..وأنا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة أن يعالجونى".





وأردفت "أنا نفسى اتعالج علشان أولادى مش بعرف أعمل ليهم حاجة ولا بقدر أوكلهم ولا البسهم ولا أي حاجة ..بنتظر زوجى هو اللى يوكلهم.. ودائمًا بروح لأمى علشان تخدمهم".





ولفتت "سماح عبد الرحمن"، إلى أن ابنها سقط على "موتوسيكل"، كان يقف أسفل العقار، متابعة "من لطف ربنا وحكمته أبنى سقط على المقعد الجلد وبعد تقديم الرعاية الصحية له أصبح بصحة جيدة الآن".