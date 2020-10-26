أخبار الفن.. ديناصورات رانيا يوسف .. قوة ياسمين صبري .. علاقة ياسمين أبو النجا بفنانة شهيرة.. حمل هبة السيسي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:





كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.





أشعلت الفنانة الشابة ياسمين أبو النجا زوجة المخرج خضر محمد خضر السوشيال ميديا، عند ظهورها حافية القدمين فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة.





شارك عدد من النجوم بإطلالاتهم الجريئة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى، على هامش عرض فيلم "ميكا" للمخرج إسماعيل فروخى ونرصد 30 صورة للنجوم على السجادة الحمراء.





حرصت الفنانة هبة السيسي على الحضور بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التى من المقرر أن تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.



