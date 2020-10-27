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رمضان صبحي يكشف حقيقة عرض نادي الزمالك لضمه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:12 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد حليم قنديل
قال اللاعب رمضان صبحي، إنه لم يتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك للانضمام له، مشيرا إلى أنه حتي في حالة تلقيه عروضا من نادي الزمالك له لم يكن ليذهب لهم، مع احترامه الكامل للنادي ومشجعيه.

وأضاف «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه يعرف حجم حزن مشجعي نادي الاهلي ولكن كل شئ سيمر بمرور الوقت.

وتابع رمضان صبحي، أنه يتمني أن لا يكون هناك أحد من مجشعي نادي الاهلي العظيم يحمل له كره أو غضب تجاهه، مشيرا إلى أنه دائما كان يخاف من أن يكون سببا في زعل أحدا من مجشعي نادي الاهلي.

وأوضح رمضان صبحي، أن بعد خسارة النادي الاهلي من الترجي، شعر بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة قام بالاتصال علي الكابتن حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهم العودة إلي النادي الاهلي مرة أخري.

وأشار إلى أن هو من طلب بنفسه العودة إلي النادي الاهلي في الفترة السابقة بسبب حبه الكبير للنادي، موضحا أنه عندما رأي هزيمة النادي الاهلي من الترجي كان يريد مساعدة النادي والنهوض به باي طريقة.

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