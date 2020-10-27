AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة منذ يوليو الماضي.. الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
الهند تسجل أدنى حصيلة
الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا منذ يوليو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت الهند، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ شهر يوليو الماضي أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 ألفًا و370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 7 ملايين و946 ألفًا و429.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 488 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 119 ألفًا و502 حالة. 

وفي وقت سابق، أكد وزير الاتحاد الهندي براتاب شاندرا سارانجي حصول جميع سكان البلاد على لقاح فيروس كورونا مجانا، وذلك وسط مطالبة المعارضة بحصول الشعب على اللقاح مجانا وليس فقط ولاية بيهار.

وأضاف أن الحكومة سوف تنفق ما يقدر بنحو 500 روبية على تطعيم كل شخص.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الاثنين، إلى أن إعلان الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا عن لقاح كوفيد المجاني لسكان ولاية بيهار -حيث تبدأ انتخابات المجلس هذا الأسبوع- أثار جدلًا؛ مما دفع أحزاب المعارضة لإطلاق انتقادات لاذعة ضد حكومة التحالف الوطني الديمقراطي، بدعوى أن الحزب الحاكم يستغل الوباء لأسباب سياسية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أوضح أنه سيتم توفير لقاحات مجانية لجميع الأشخاص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 64 ألف إصابة و1092 وفاة بـ كورونا

تسجيل رقم قياسي ليوم واحد.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 3.7 مليون

الهند تسجل قفزة جنونية في إصابات كورونا.. والعدد يقترب من المائة ألف

برغم تزايد إصابات كورونا.. البرلمان الهندي يعقد جلسة لأول مرة بعد 6 أشهر

الهند تسجل أقل من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

ترشيحاتنا

أبل تصدر سماعات AirPods وAirPods Pro بتصميم يشبه نظيرتها لدى سامسونج.. تفاصيل

بفستان جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

صيغ الصلاة على النبي.. الإبراهيمية والأنسية والطبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

سيارات لوسيد موتورز lucid motors تتفوق علي تيسلا tesla .. صور

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور