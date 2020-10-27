لأول مرة منذ يوليو الماضي.. الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

سجلت الهند، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ شهر يوليو الماضي أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 ألفًا و370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 7 ملايين و946 ألفًا و429.





ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 488 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 119 ألفًا و502 حالة.





وفي وقت سابق، أكد وزير الاتحاد الهندي براتاب شاندرا سارانجي حصول جميع سكان البلاد على لقاح فيروس كورونا مجانا، وذلك وسط مطالبة المعارضة بحصول الشعب على اللقاح مجانا وليس فقط ولاية بيهار.





وأضاف أن الحكومة سوف تنفق ما يقدر بنحو 500 روبية على تطعيم كل شخص.



