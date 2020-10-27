ضربه وحرقه ولم تفعل شيئًا.. نهاية مأساوية لطفل على يد صديق أمه| تفاصيل

نهاية مأساوية تعرض لها طفل على يد صديق أمه بعد أن ضربه بشدة مما أدي إلى إصابته بعدة كسور في العظام ونزيف في الشبكية والمخ وجلطات دموية، كما تسبب له في حروق من الدرجة الثالثة في ذراعه.
ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية قام جون باورز، 47 عامًا، بضرب الطفل جوزيف جاربوسكي البالغ من العمر عامين في حوض الاستحمام وغير ذلك الكثير بينما لم تفعل والدته كانديس جونز البالغة من العمر 32 عامًا شيئًا لمنعه.
سُجنت الأم بعد اعترافها بعدم القيام بأي شيء بعد أن رأت صديقها يضرب طفلها حتى الموت في ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، حيث إنها لم تنقل ابنها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا بعد أسبوعين، فيما بكي والد الطفل وهو يشاهد جونز وباور يواجهان جلسة النطق بالحكم.
وقالت التقارير إن الأم وصديقها باورز، وكلاهما من مدينة جرين فالي، اعتقلا في أغسطس عقب الوفاة، فيما أقر الزوجان بالذنب لدورهما في وفاة الطفل خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة ميرسر.
أشار قاضي الأحكام مارك ويلز لجونز إنه لا يستطيع أن يفهم كيف سمحت الأم بتعرض طفلها لسوء المعاملة، مضيفًا أن هذا يجعله مريضًا حرفيًا، وحكم على جونز بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 15 عامًا، وهي المدة القصوى بموجب صفقة الإقرار بالذنب.
وأوصى القاضي إدارة الإصلاحيات بأن الأم سيتعين عليها قضاء 15 عامًا، وتسجيلها كمجرمة جنسية، إضافة إلى خضوعها لإشراف ممتد لمدة 50 عامًا.