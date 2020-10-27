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فن

مهرجان الجونة.. مناقشة دور الاعلام الرقمي خلال جائحة كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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محمد نبيل
شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ندوة لمناقشة تأثير  كوفيد ١٩ علي  منصات التواصل الاجتماعي بحضور كل من جاكوب ميجلهد رئيس المحتوى في "شاهد"، ومون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في " فيسبوك الشرق الاوسط و شمال أفريقيا"، و دومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، و طارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة مينلي، وقام بادارة الحوار حمد عباس من ديجيساي.

خلال الندوة  ناقشوا ان خلال ٢٠٢٠ كان هناك اكثر من ١٦ مليون مشترك في نتفلكس ، ٢.٦ مليار مشترك في منصة فيسبوك بالاضافة الي شاهد الذي حقق خلال ٢٦ اسبوعا ما يتم تحقيقه في سنين باطلاقه شاهد بلس في يناير ٢٠٢٠.

المحتوي كان مصب اهتمام منصة شاهد خلال فترة الاغلاق، فبعد انطلاق شاهد بلس عملنا جاهدين علي خلق محتوي خارج السباق الرمضاني، ففي شهر يوليو الفائت تم اطلاق فيلم "صاحب المقام" الذي لقي نجاحا باهرا و تفاعل شديد بين المشاهدين في جميع البلاد العربية  مما شجع المنصة علي اصدار افلام و مسلسلات طوال العام، أضاف جاكوب ميجلهد.

قال دومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، إن وجود أي تطبيق علي هواتف المستخدمين ليس مقياسا للنجاح، أن مقياس النجاح الرئيسي هو زيادة عدد المستخدمين و درج تفاعلهم مع التطبيق، و تيك توك هو أكبر مثال علي ذلك فخلال جائحة كورونا  و الحجر المنزلي، كان تطبيق تيك توك هو المنفذ الترفيهي للعديد من الأسر و ساعد علي الربط الأسري، وأضاف أن  بعض الشركات خلال هذه الفترة عانت بشده مثل مجال صناعة الأفلام و البعض الأخر أخذ من هذه الجائحة فرصة للازدهار مثل الأفلام الوثاقئية و البث المباشر.

تطبيق "ماينلي" ركز علي خلق مساحة من الايجابية، عن طريق تقريب المسافات بين الفنانين و معجبينهم خلال تطبيقهم الجديد الذي تم اطلاقه في شهر مارس الفائت، قال طارق حسني و أضاف أن التطبيق في و ضع جيد للازدهار و تحقيق نمو سريع وثابت حيث إن المستخدمين سعداء بمشاركة النجوم في حياتهم و أفراحهم.

في الوقت الذي كان معظم الشركات تركز علي التنوع في المحتوي، كان هناك شركات هدفها هو توصيل معلومات مؤكدة. أن منصة التواصل الاجتماعي الأكبر فيسبوك هي أكبر مثال علي ذلك، فخلال جائحة كوفيد 19 كان هدفهم هو توصيل لمستخدميها الــ 2.6 مليار معلومات صادقة و موثوقة من خلال مركز السلامة الذي تم انشائه علي المنصة،  هذه المنصة تحتوي علي بيانات يتم تحديثها بشكل دوري ب حتي يتسني للجميع خدمة مجتمعهم. 

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