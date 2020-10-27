دراسة تؤكد: ربع المرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم أجسام مضادة

وهو ما يثير مخاوف من أن الحماية من المرض لم تدم طويلًا وأن الأشخاص قد يتمكنون من إعادة العدوى بعد شهور فقط من التعافي في المرة الأولى. أظهرت دراسة جديدة، أن هناك عددًا أقل بكثير من البريطانيين الذين لديهم أجسام مضادة لـ فيروس كورونا الآن مقارنةً بذروة الموجة الأولى،





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ووجد مشروع REACT-2 - الذي يرسل عشرات الآلاف من اختبارات الدم DIY لمعرفة عدد السكان المصابين، أن 4.4 في المائة من الأشخاص في إنجلترا في سبتمبر لديهم أجسام مضادة لـ Covid-19 ، وهي بروتينات في الدم تم تدريبها على محاربة المرض.





وبالمقارنة، وجدت الجولة الأولى من الدراسة أن 6 في المائة كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 26 في المائة في ثلاثة أشهر.





ومما يثير القلق ، لوحظ أكبر انخفاض في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أو الوفاة من المرض.





وقال علماء إمبريال كوليدج لندن ، الذين قادوا البحث، إنهم يشتبهون في أن الحماية الطبيعية ضد Covid-19 تستمر ما بين ستة إلى 12 شهرًا، إنهم يعتقدون أن معظم الناس سيكونون عرضة للعدوى مرة أخرى بعد ذلك الوقت.





ومع ذلك، فإن الأجسام المضادة هي مجرد واحد من عدة مكونات رئيسية تشارك في المناعة، على سبيل المثال ، لم تبحث الدراسة في الخلايا التائية ، وهي أنواع من خلايا الدم البيضاء الموجودة في الناجين من فيروس كوفيد -19 والتي تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في منع الإصابة مرة أخرى.





وأصر العلماء على أن الحقيقة بشأن المناعة لا تزال غامضة ، وقالوا إنه من الممكن أن يظل الجسم قادرًا على إنتاج أجسام مضادة بسرعة في المستقبل ، حتى لو لم يعد الشخص مصابًا بها، قالوا إن هذا قد لا يحميهم تمامًا ولكنه يؤدي إلى مرض أكثر اعتدالًا.





ويعتقد الخبراء أن فيروس كورونا يقتل حوالي 0.5 في المائة من كل شخص يصيبه ، وهو ما يعادل وفاة واحدة لكل 200 مريض، لكن المرض يشكل تهديدًا أكثر خطورة على كبار السن مما يشكله تحت الأربعين.



