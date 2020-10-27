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برلمان

بعد إثارته الجدل.. مستقبل وطن ينفي صلته بالبيان المنسوب له على السوشيال ميديا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:11 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوى
أصدر حزب "مستقبل وطن" بيانا للرد على البيان المنسوب للحزب والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "تلاحظ تداول أحد البيانات المنسوبة للحزب على صفحات التواصل الاجتماعي، ويؤكد الحزب عدم صدور أية بيانات منه وأن ما جاء بالبيان المنسوب للحزب هو أكاذيب ولا تمس الواقع بشيء، والغرض منها التأثير على مسيرة الحزب والتشكيك في نواياه استكمالا للحملة الممنهجة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنافسين الذين يرون أن من شأن هذه الأفعال الصبيانية التأثير على موقف الحزب خلال الانتخابات".


ونوه الحزب إلى اعتزامه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مروجي هذا البيان وضد الأشخاص الذين يفاجأ بهم الشارع السياسي من حين لآخر ببث فيديوهات تتضمن بعض الاتهامات الباطلة والافتراء على الحزب دون تقديم أية أسانيد أو أدلة لادعاءاتهم، وذلك ظنا منهم أن مثل تلك الأفعال تكسبهم الشهرة والتغطية على تراجع شعبيتهم الانتخابية بين المواطنين.


وفي النهاية، ثمن الحزب جهود أبنائه وكوادره خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، ودعاهم إلى مواصلة العمل والجهد لاستكمال مسيرة الحزب.
بعد إثارته الجدل.. مستقبل وطن ينفي صلته بالبيان المنسوب له على السوشيال ميديا

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