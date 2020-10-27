الغضبان يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد الجديد بـ القابوطي

الجديد بمنطقة القابوطي ، لمتابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة أعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر. تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، مجزر المحافظة









وشدد المحافظ، خلال جولته بالمجزر ، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الأطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.



