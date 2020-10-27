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محافظات

الغضبان يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد الجديد بـ القابوطي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مجزر المحافظة الجديد بمنطقة القابوطي ، لمتابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة أعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر.


وشدد المحافظ، خلال جولته بالمجزر، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الأطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.

وأكد المحافظ أن منطقة القابوطي الجديد تشهد طفرة كبيرة في مجال تنمية الثروة الحيوانية حيث يوجد بها واحد من أكبر محطات التسمين بطلقة استيعابية تقدر بعشرة آلاف رأس ماشية، مشيرا إلى أن تواجد المحطة بجانب مجازر بورسعيد يسهل من مهام العاملين في مجال الثروة الحيوانية.

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