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منوعات

مأساة مروعة.. أب يأخذ ابنه من أمه ويلقيه من الطابق الثاني.. فيديو وصور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:51 م
أب يأخذ ابنه من أمه
أب يأخذ ابنه من أمه ويلقيه من الطابق الثاني
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يارا زكريا
في حادثة مأساوية جديدة قام أب بأخذ ابنه الصغير من بين ذراعي أمه في الليل ليقوم بإلقائه من شرفة الدور الثاني بأحد المباني السكنية في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية. 

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الطفل، واسمه لندن، توفي بعد تعرضه لصدمة قوية في الرأس بعد السقوط، بحسب التقارير.

نتج هذا الحادث عن جدال بين الوالدين في وقت متأخر من الليل، ثم  تنكر الأب وهرب في سيارة قبل أن يتم القبض عليه في النهاية من قبل الشرطة في مطار ماكاران الدولي.  


وقالت الأم للشرطة إنها كانت نائمة في غرفة النوم عندما استيقظت في منتصف الليل بعد أن ركلها مارتن بطريقة وحشية  في غرفة المعيشة وأخذ الرضيع وعاد بعد ثوانٍ لتكشف الأم ما حدث لابنها وتصاب على الفور بالزعر والدهشة. 

تم إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لجنازة لندن البالغ من العمر سبعة أسابيع، وجمعت صفحة التي أنشأها أحد أقارب والدة الطفل نيكول بول، حتى الآن 7000 دولار (5000 جنيه إسترليني) للمساعدة في جمع الأموال للجنازة.



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