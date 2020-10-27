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مرأة

بعد غيابها عن مهرجان الجونة.. ريهام أيمن تستمتع بركوب الخيل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول ساحرة برفقه الخيل بعد غيابها عن مهرجان الجونة. 

وظهرت ريهام أيمن، بـ ببنطلون جينز وتيشرت أحمر وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض الأنيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بها. 

ومن الناحية الجمالية وضعت زوجة شريف رمزي ميكب بالوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم وساعة يد ونضارة شمس لإكمال إطلالتها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
بعد غيابها عن مهرجان الجونة.. ريهام أيمن تستمتع بركوب الخيل
بعد غيابها عن مهرجان الجونة.. ريهام أيمن تستمتع بركوب الخيل
بعد غيابها عن مهرجان الجونة.. ريهام أيمن تستمتع بركوب الخيل

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