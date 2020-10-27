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رياضة

بعد مرور 20 عاما.. رانيا علواني تحلم بالعودة لحمام السباحة.. صورة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:54 م
رانيا علواني
رانيا علواني
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مصطفى كرم
شاركت بطلة السباحة المصرية، رانيا علواني وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صوره لها من تمرينها في حمام السباحة بعد مرور 20 عاما على آخر سباق لها .

وكتبت رانيا علواني على الصورة قائلة: "بعد 20 سنة من آخر سباق لى في سيدني عام 200‪0 العودة إلى الماء.. شكرا لكم اسياد النادي الأعلى السباحين على التحفيز شكرا لكم.. اتطلع المنافسة مرة أخرى".


واستأنف الأهلي مرانه بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. 


وأستقر بيتسو موسيماني علي خطة الايام القليلة المقبلة إستعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السادس من نوفمبر.



وقرر المدرب الجنوب أفريقي عدم المجازفة بمشاركة اي لاعب من القوام الأساسي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري.


ومن المقرر أن تشهد تلك المباراة مشاركة عربي ومحمد فخري وشادي رضوان بجانب جيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي وعلي لطفي وربما يمنح المدرب موسيماني صالح جمعة بعض الوقت لتجهيزه للمرحلة المقبلة في ظل قناعتة بموهبته .



وعقد بيتسو موسيماني،  محاضرة مطولة مع اللاعبين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.

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