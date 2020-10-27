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رياضة

مع بعض أوقات النصر والفرحة .. خالد مرتجي يوجه رسالة لـ مانويل جوزيه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:23 م
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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مصطفى كرم
شارك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع مانويل جوزيه مدرب النادي الاهلي الأسبق. 

وعلق خالد مرتجي على الصورة قائلا: "لما بنتقابل ونقعد مع بعض اوقات النصر والفرحة اللي دائمًا بنتسعيد ذكرياتها ربنا يديك الصحه ويجمعنا دائما علي خير يا من حفرت اسمك بحروف من دهب في قلوب الاهلويه ! Manuel Jose my friend my star and legend".

واستأنف الأهلي مرانه بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

واستقر بيتسو موسيماني على خطة الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السادس من نوفمبر.



وقرر المدرب الجنوب أفريقي عدم المجازفة بمشاركة اي لاعب من القوام الأساسي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري.


ومن المقرر أن تشهد تلك المباراة مشاركة عربي ومحمد فخري وشادي رضوان بجانب جيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي وعلي لطفي وربما يمنح المدرب موسيماني صالح جمعة بعض الوقت لتجهيزه للمرحلة المقبلة في ظل قناعتة بموهبته .

وعقد بيتسو موسيماني،  محاضرة مطولة مع اللاعبين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.

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