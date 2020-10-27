إنجاز 65 مادة.. وكيلة الشيوخ توضح جهود أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس

أشادت النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، بالجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في اجتماعهم اليوم الذي دام سبع ساعات أنجزت فيها اللجنة ٦٥ مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم اقرارها الى 100 مادة.





وقالت فيبى، إن اللجنة تناولت في مناقشتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية.





واشارت النائبة، الى أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا في فقرة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.





تأتي هذه القرارات لتواكب الدور الكبير الذي ينتظر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول انطلاقا من حرص أعضاء لجنة إعداد اللائحة و الذين يمثلون طيفا كبيرا من مختلف الأحزاب و القوى الممثلة في المجلس كذلك من التخصصات والخبرات المتنوعة، على أن يضطلع المجلس بالمهام التي كلفه بها الدستور و القانون بما يخدم مصالح الوطن في كافة المجالات>





وتوجهت (وكيلة الشيوخ) بالتحية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس لإدارته الديمقراطية للمناقشات ومرونته ورحابة صدره في الاستماع لكافة الاراء وكذلك للمستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل المجلس وجميع أعضاء اللجنة والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ

مؤكدة انه بمثل هذه القامات الكبيرة سنصل الي لائحة داخلية لمجلس الشيوخ تليق به كأحد أعرق المجالس النيابية في العالم.