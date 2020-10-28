تامر أمين يكشف موقف الأهلي بعد انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلى أغلق صفحة رمضان صبحى نجم الأهلى السابق و بيراميدز الحالي.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن رمضان صبحى عليه أن يركز فى فريقه الحالي، ولا يتحدث عن الأهلي.

ولفت إلى أن الأهلى كبير، وما قاله رمضان صبحي لا يؤثر على علاقة الجماهير بـ الإدارة.

وقد قال اللاعب رمضان صبحي، إن علي صقر "لاعب كرة قدم إماراتي"، أجرى بمداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، قال خلالها إنه سيوفر فرصة لذهاب رمضان صبحي إلى نادٍ خليجي.



وأضاف أن المسئولين في نادي بيراميدز، شاهدوا مداخلة علي صقر مع هاني حتحوت، الخاصة بنقله لعرض جديد بأحد نوادي الخليج.

وتابع رمضان صبحي، أن المسؤولين في نادي بيراميدز قاموا بالتواصل مع علي صقر- ثاني يوم بعد المداخلة- لشراء رمضان صبحي وانضمامه لنادي بيراميدز، مشيرا إلى أن علي صقر أبلغه بعرض بيراميدز، وقال إنه يريد التواصل معهم والسماع لهم.

وأوضح ، أنه بعد خسارة النادي الأهلي من الترجي، شعر بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة قام بالاتصال بـ حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهما العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.

وأشار إلى أن هو من طلب بنفسه العودة إلى النادي الأهلي في الفترة السابقة بسبب حبه الكبير للنادي، موضحا أنه عندما رأي هزيمة النادي الأهلي من الترجي كان يريد مساعدة النادي والنهوض به بأي طريقة.



