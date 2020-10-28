جيران أسرة رضيع القليوبية: حياتهم الزوجة ماكنتش مستقرة والأم تركت المنزل كثيرًا من قبل

روى عدد من الجيران وأقارب أسرة الطفل أنس الرضيع الذى لقى مصرعه جوعًا بعد أن تركه والداه 9 أيام كاملة داخل الشقة بمفرده يصارع الموت جوعًا.. تفاصيل عن الواقعة. أسرة









وقال الجيران إن حياة الزوج "عاطف. ج" والزوجة "شيماء . ع" ماكنتش مستقرة رغم أنهما متزوجان منذ ما يقرب من 4 سنوات حيث كانا كثيري المشاكل والخلافات الأسرية مؤكدين أن الزوج يعيش فى منزل مكون من 3 طوابق وتسكن الأسرة فى الطابق الأخير مع طفليهما مروان 3 سنوات وأنس 4 شهور.





وأضافوا أن الزوجة شيماء كانت دائمًا ما تترك منزل الزوجية باستمرار بسبب خلافاتها المستمرة مع زوجها وكادت الخلافات تقودهما إلى الانفصال لولا تدخل الأهل للتهدئة بينهما.





وقالت "أم أحمد" زوجة شقيق الأب أن شقيق زوجها فوجئ فور عودته من عمله فى المحمصات بالقاهرة محملاً بالفاكهة واحتياجات المنزل ظناً منه أن زوجته وأطفاله متواجدين في شقتهم بالعثور على جثة طفله الرضيع "أنس" مُتحللة على السرير مؤكدة أن الزوجة تركت الطفل والمنزل لزوجها عدة مرات من قبل.





وأضاف "طه.ج" عم الطفل الضحية إن شقيقه عاطف أصغر أشقائه ويعمل في محمصات التسالي ويخرج للعمل بأماكن بعيدة ويغيب لفترات طويلة، مشيرا الى أنه علم من شقيقه عند اكتشاف الجريمة أن مشاجرة نشبت بين الزوجين بسبب 50 جنيها قبيل خروجه للعمل بمحمصة في القاهرة فخرجت الزوجة مدعية ملء وعاء من محطة التنقية مصطحبة طفلها الأكبر مروان فيما قام شقيقه بجمع ملابسه واحتياجاته للسفر حيث كان يقضي في العمل ما يزيد على عشرة أيام وعندما تأخرت زوجته خرج إلى عمله تاركا باب الشقة مفتوحا ظنًا ان زوجته سوف تعود مرة اخرى.





وتابع ان شقيقه كان يعانى من مشاكل زوجته رغم انه انعزل فى المعيشة والعمل بعيدا عن العائلة حيث كنا نعمل جميعا فى مجال المحمصات والتسالى وفور زواجه فرضت عليه زوجته الابتعاد عنا والعمل بمفرده قائلا " أول ما دخلت البيت فرقت ما بينا وبعدت اخونا عننا " حتى فقد طفله الرضيع نتيجة عنادها وتمردها على المعيشة معه.





وكانت نيابة مركز شرطة طوخ قد قررت حبس كلا من "ع ح" 28 عاما عامل وزوجته "ا ش ع " 24 عاما ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيقات لتسببهما فى وفاة نجلهما الطفل "أنس" 4 شهور بعد ما تركاه دون طعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعا.





وكشفت التحقيقات أن الزوجين تركا طفلهما الرضيع 9 أيام وحيدًا داخل الشقة دون إطعام حتى مات من الجوع وأن الزوجين وصلت الخلافات بينهما لحد العناد حيث أكدت الزوجة فى أقوالها أن زوجها دائم التعدى عليها بالضرب والتقليل مما تقوم به وكذلك الزوج الذى أكد أن زوجته دائمة الطلبات ودائمة الشكوى من العيشة معه.





ووصل العناد بينهما لدرجة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية واصطحبت معها ابنها الأكبر "مروان" مدعية أنها ستحضر بعض طلبات المنزل إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها وتركت الرضيع لزوجها إلا ان الزوج توجه هو الآخر لعمله الذى يمكث به لمدة أسبوع وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام ليلقى ربه جوعًا.





كانت إحدى قرى مركز طوخ شهدت واقعة مأساوية حيث تركا أب وأم طفلهما الرضيع وحيدًا لمدة تخطت الأسبوع بدون إطعام فى منزل الزوجية حتى مات من الجوع.





وتلقى العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بلاغًا من "ع ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس" 4 شهور داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل وتدعى "ا ش ع " 24 عاما ربة منزل مؤكدًا فى بلاغه أنه توجد خلافات مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على إثر تلك الخلافات ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته، قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه.





وأوضحت التحريات ، أنه لدى تأخرها قام المبلغ بالتوجه لعمله تاركًا نجلهما الطفل المتوفى داخل الشقة بمفرده وباب الشقة مفتوح اعتقادًا منه بعودتها عقب الانتهاء من شراء متطلباتها، ولدى عودته من العمل اكتشف وفاة نجله.





بسؤال والدة الطفل المتوفى رددت مضمون ما جاء بالفحص وعللت عدم الاطمئنان عن نجلها خلال تلك الفترة ظنًا منها بتواجد والده برفقته ورعايته بمواجهة المبلغ بما أسفرت عنه التحريات، وأقرّ بصحتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.