مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

4 أشهر فقط هى عمر الطفل أنس، ورغم صغر سنه إلا أنه كان ضحية الخلافات الأسرية بين والده ووالدته، حيث أدى عنادهما إلى ترك الطفل الصغير داخل جدران الشقة بمنزلهما بإحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية ، حيث تتعالى أصوات صراخه من شدة الجوع دون أن يسمعه أحد من الجيران ليلقى مصرعه وحيدا داخل الشقة.









من جانبها قررت نيابة مركز طوخ حجز كلا من "ع ح" 28 عاما عامل وزوجته "ا ش ع" 24 عاما ربة منزل لحين ورود تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة، وإحالة جثة الطفل للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.





من ناحية أخرى، كشفت تحريات مباحث مركز طوخ أن الزوجين تركا طفلهما الرضيع 9 أيام وحيدا داخل الشقة، حتى مات من الجوع، وأن الخلافات وصلت بينهما لحد العناد، حيث أكدت الزوجة أن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب والتقليل مما تقوم به، وكذلك الزوج الذي أكد أن زوجته دائمة الطلبات ودائمة الشكوى من العيش معه.





ووصل العناد بينهما لدرجة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية واصطحبت معها ابنها الأكبر مروان مدعية أنها ستحضر بعض طلبات المنزل، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها، وتركت الرضيع لزوجها إلا أن الزوج توجه هو الآخر لعمله الذي يمكث به لمدة أسبوع وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام ليلقى ربه جوعا.





وقالت الأم فى التحقيقات التى أجريت معها قائلة المشاكل كانت مستمرة بينى وبين زوجى ومقدرتش استحمل فتركت الطفل الرضيع ليتولى مسؤليته ويشعر بأهميتي قائلة "كنت عايزة أأدبه ومشيت وسبت البيت".





وأضافت: "لم أتوقع أنه سيقوم بترك طفلى الصغير وحيدا دون سؤال أو تركه لأحد لرعايته ويخرج للعمل دون أن يخبرني اأ يدبر وسيلة لإعاشة الطفل حتى فوجئت بإخباره لي أنه مات واتهامه لي بأني وراء الحادث، وعللت عدم قيامها بالاطمئنان على نجلها طوال فترة غيابها خلال تلك الفترة ظنًا منها بتواجد والده برفقته ورعايته".





وفى أقواله أكد الأب، خلال التحقيقات أنه بتاريخ 17 أكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته قامت على أثره بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الآخر مروان، بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه تاركة الطفل الرضيع بصحبته.





وتابع أنه عندما حل ميعاد عمله خرج للحاق به تاركا باب الشقة مفتوحا اعتقادا منه بعودتها عقب إنهاء شراء الطلبات ولم يتوقع أنها تركت المنزل، وأنه ترك الطفل ليموت جوعا مبديا ندمه على عدم السؤال على نجله خلال تلك الفترة.





وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من "ع ح" عامل بأنه اكتشف وفاة نجله الطفل "أنس ع ح" 4 شهور داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "ا ش ع ن" 24 عاما ربة منزل.





وأضاف بوجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على أثر تلك الخلافات ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته المذكورة بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته.





انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث خلاف بينه وبين زوجته قامت على أثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الآخر مروان بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه تاركة الطفل الرضيع بصحبة والده.