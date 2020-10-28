موجز السوشيال ميديا| رانيا يوسف تتصدر تويتر.. هالة صدقي تروج لمهرجان الجونة.. وأحمد داوود يتألق في فعاليات اليوم الخامس

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:

شارك الفنان أحمد داوود جمهوره صور جديدة له، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهر فيها رفقة زوجته علا رشدي من فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي. وبدا أحمد داوود متألقا ببدلة حمراء اللون، فيما ظهرت علا رشدى زوجته بفستان أسود.

سينمائي وسياحي.. هالة صدقي تروج لـ مهرجان الجونة نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديدا لها، ظهرت فيه من أمام البحر، وهى تروج لمهرجان الجونة السينمائي، وتدعو المواطنين لزيارة الجونة. وكتبت معلقة على الفيديو: "مهرجان الجونة مهرجان سينمائي وسياحى.. تعالوا زوروا الجونة





تصدّرت رانيا يوسف موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ بعد إطلالتها أمس في مهرجان الجونة السينمائي.





نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها، ظهرت فيها رفقة الفنان محمد ثروت وزوجته. وكتبت هالة صدقي معلقة على الصورة: "كوميديان الجيل الجديد محمد ثروت، اخويا اللدود فى عفاريت عدلي علام، مع المبدع عادل امام".