المنوفية: 32 محضر إشغال و64 إزالة فورية خلال حملة مكبرة بأشمون

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، حملة برئاسة سامى سرور والعميد صلاح مشعال رئيس شرطة المرافق وعددا من القيادات الأمنية .





وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر إشغال ،53 حالة ضبط ،64 إزالة فورية الإشغالات بشوارع وميادين أشمون وتم إخلاؤها من إشغالات الباعة الجائلين التى تُمثل عائقًا للشارع حفاظا على الشكل الجمالي والانضباط للشارع وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.





من جانبه أكد سرور بأن الحملات متوالية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها ولا تهاون في مواجهة أي مخالفات وإشغالات تضر بالصالح العام للمواطن .



