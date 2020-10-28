عميد هندسة القاهرة: عيادة إضافية بالكلية وأماكن مخصصة للعزل

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن هناك التزاما كبيرا من قبل الطلاب والعاملين بالإجراءات الاحترازية المقررة ، وأنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب أو العاميلن بالكلية.





وأضاف "عبد الفتاح" في تصريح لـ "صدى البلد" أنه تم عمل عيادة إضافية للكلية كما أنه يوجد غرف مخصصة للعزل بكل مبني تابع للكلية ، في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا مؤكدا على حضور جميع الطلاب بالكمامات وقياس درجة حرارتهم للاطمئنان على صحتهم، إضافة إلى تزويد الكلية بأدوات التعقيم والمنظفات ومنع تجمعات الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي.

وأكد أن الكلية مستعدة في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، لاستقبال طلابها وسير العملية التعليمية كما هي وفقا لقررات المجلس الأعلى للجامعات .

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وأوضح عميد هندسة القاهرة أنه تم إعداد استديوهات داخل الكلية لتسجيل المحاضرات التي يتلقاها الطلاب (أونلاين) ، كما أن هناك دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية لتسخيرها في العملية التعليمية ، منوها إلى أنه لا يوجد برامج دراسية جديدة بالكلية هذا العام.