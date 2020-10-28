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رياضة

إلغاء الهبوط يثير أزمة فى اتحاد الكرة.. تفاصيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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يسرى غازى
تسود حالة من الارتباك داخل اتحاد الكرة بسبب تداعيات القرار الصادر مؤخرا بإلغاء الهبوط فى دوريات المظاليم.


وقال مصدر مطلع إن مسئولى اندية القسم الثاني والثالث والرابع سادت بين صفوف مسؤوليها حالة من الارتياح بعد قرار إلغاء الهبوط، لاسيما وأن الأندية الشعبية مثل الترسانة والأوليمبي وبلدية المحلة كانت ستواجه الهبوط إلى دورى الدرجة الثالثة ما يترتب عليه غضب جماهيرى من مجالس إداراتها.


اشار إلى أن ما زاد من حالة الارتباك داخل الجبلاية مطالبة مسؤلى أندية الدورى الممتاز الثلاثة الذين هبطوا خلال الموسم الجارى وهم حرس عن الحدود ومصر وطنطا المعاملة بالمثل والغاء الهبوط على غرار ما حدث فى دوريات المظاليم.


لفت إلى أن أندية الحرس وطنطا والبلدية ترى أنها تضررت من الموسم الجاري بعد أزمة فيروس كورونا والتوقف الاجباري للمسابقة المحلية مضيفا أن مسؤولي الأندية الثلاثة طالبوا اتحاد الكرة باعتبار الموسم الجارى استثنائى ما يترتب عليه إلغاء الهبوط.


أوضح أن الجبلاية ترى أن إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز إلى الدرجة الثانية والموافقة على مطالب الحدود وطنطا والبلدية سوف يجبر  مسؤلى الاتحاد على إقامة دورى المجموعتين فى الموسم الجديد.


شدد على أن المسؤولين فى الجبلاية يرون أن فكرة إقامة دورى المجموعتين لم يحالفها النجاح فى لدى تفعيلها المواسم السابقة.

 
يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولًا : القسم الثاني


يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي  48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث)  وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانيًا : القسم الثالث 


يتكون من  178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..


وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثًا: القسم الرابع 


يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناء


تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .

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