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مرأة

بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:43 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل بسبب إطلالتها المثيرة للجدل بمهرجان الجونة أمس، مما عرضها للكثير من الانتقادات، وتحرص الفنانة رانيا يوسف على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتميل الفنانة رانيا يوسف، إلى ارتداء الملابس اللافتة والمكشوفة التى تبرز جمالها ورشاقتها، كما تفضل اختيار الألوان الغامقة مثل الأسود والكحلي وغيرها التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد الفنانة رانيا يوسف على اختيار ألوان للعيون التى تبرز جمالها، وتفضل وضع ألوان مميزة لأحمر الشفاه أبرزها الأحمر والنبيتي ليضيف لمسة مميزة لظهورها.

وتحرص رانيا يوسف على اختيار الشعر الطويل بشكل دائم، ووضع الأكستنشن، والتعدد في اختيار تسريحات الشعر التي تناسب مع إطلالتها الجذابة.

وإليكم أبرز الصور التي عرضت الفنانة رانيا يوسف للانتقاد..
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد
بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد

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