شاهد مريم الخشت بإطلالة تكشف جمالها على السجادة الحمراء

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة مريم الخشت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت بها مرتديا فستان طويل باللون الأصفر، ودون اكمام.
كما يتميز بتصميم لافت يبرز عن جمالها، وحملت حقيبة لليد باللون الذهبي الفاتح لأكمال ظهورها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مريم الخشت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.
كما اختارت ان تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.
ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.
ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.