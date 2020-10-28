شاهد مريم الخشت بإطلالة تكشف جمالها على السجادة الحمراء

كما يتميز بتصميم لافت يبرز عن جمالها، وحملت حقيبة لليد باللون الذهبي الفاتح لأكمال ظهورها.

كما اختارت ان تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.





ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.