بإطلالة جريئة.. هند عبد الحليم تتألق فى مهرجان الجونة السينمائي

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة هند عبد الحليم رفقة زوجها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت بها مرتديا فستان قصير ومميز بالعديد من الألوان المبهجة ، ودون اكمام ليبرز عن رشاقتها.





وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الفضي الذى يتناسب مع ظهورها الجذاب





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند عبد الحليم في الماكياج على الألوان الناعمة البسيطة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.





كما اختارت ان تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.





ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.



