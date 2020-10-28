باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.





ظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة أنيقة وارتدت فستانا قصيرا يصل لأعلى الركبة وذا أكمام مشكوفة باللون الأسود واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها.









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حمل فستان رانيا يوسف توقيع Aniye By فيما بلغ سعر التصميم 299 يورو أما بعد الخصم 149 يورو.









وانتعلت حذاء انيقا ذا كعب عال باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي جملت توقيع Bijoux Jewelry مما منحها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، فيما وضع لها خبير التجميل أحمد الخواجة ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.