قبل أسبوع من الانتخابات| النساء يفوّقن بايدن على ترامب في أهم ولايتين





حقق المرشح الديمقراطى جو بايدن، تفوقًا كبيرًا على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب في ولايتين مهمتين غرب الولايات المتحدة وذلك قبل أسبوع من انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.





ووفقًا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية، يتقدم المرشح الديمقراطي بفارق 17 نقطة في ولاية ويسكونسن وسبع نقاط بولاية ميشيجان، وهما الولاياتان اللتان حصل عليهما ترامب في عام 2016 وساعداه للتغلب على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون للوصول إلى البيت الأبيض.





وتظهر الأرقام الجديدة أن جو بايدن قد عزز تقدمه بسبب دعم كبير من السيدات، وارتفع تقدم بايدن على ترامب بفارق 24 نقطة بين النساء في ولاية ميشيجان وبـ 30 نقطة بين السيدات بولاية ويسكونسن.





وأضافت الصحيفة أن بايدن يتأخر عن دونالد ترامب فى أصوات الرجال بأرقام مضاعفة فى ولاية ميشيجان، ويتنافسان حتى الآنع على أصوات الرجال بولاية ويسكونسن.





وفى الوقت نفسة، يناشد ترامب خلال تجمعات حملته الانتخابية جميع سيدات الولايات المتحدة بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية قائلا: "يا نساء الضواحي ، أرجوكم صوتوا لي"، فيما يواصل بايدن تقدمه على ترامب، على الصعيدين الوطني وفي الولايات التي تشهد صراعا بين المرشحين على كسب أصواتها، وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر يوم 3 نوفمبر المقبل.





وفاز ترامب بكل من ولايتي ويسكونسن وميشيجان بأكثر من نقطة واحدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وأصبح أول مرشح جمهوري يفوز بتلك الولاياتين منذ أكثر من 20 عامًا.