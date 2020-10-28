AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى خاطر يهنئ الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى .. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
هنأ الفنان مصطفى خاطر الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتب مصطفى " كل سنة والامة العربية والإسلامية بخير #مولد_نبوي_شريف ".

اقرأ أيضا :
شاهد.. مصطفى خاطر يداعب أوس أوس أثناء لقائه مع صدى البلد

يشارك الفنان مصطفى خاطر كلًا من منى زكي ومحمد فراج في بطولة فيلم الإثارة الصندوق الأسود بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

ومن خلال الإعلان الرسمي الذي أطلقته شركة أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي لفيلم الصندوق الأسود المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية، نشاهد مصطفى خاطر وقد شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.

ويبدو أننا بصدد لصين تتعارض أهدافهما في اقتحام المنزل، فلكل منهما غايته التي جاء من أجلها، وعلى الرغم من إظهاره بعض التعاطف مع ياسمين لكونها حامل، إلا أننا لا نستطيع التكهن بما إذا كان خاطر سيظل متمسكًا بهذا التعاطف حتى النهاية أم أن هدفه الذي جاء من أجله سيعميه عن أي مشاعر رأفة تجاه ضحيته.

بهذه الشخصية يخرج مصطفى خاطر عن الإطار الكوميدي الذي اشتهر به في أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية، والتي من بينها مسلسل نيللي وشريهان الذي شارك في بطولته مع دنيا وإيمي سمير غانم، ومسلسل هربانة منها مع ياسمين عبد العزيز، وفيلم حسن وبقلظ مع علي ربيع، وأوشن 14 مع حمدي الميرغني ومحمد أنور اللذان يشاركانه سلسلة المسرحيات الشهيرة مسرح مصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق البوستر التشويقي لفيلم الصندوق الأسود

إطلاق الإعلان التشويقي لـ فيلم الصندوق الأسود

طرحه بالسينما 28 أكتوبر.. محمد فراج يشارك جمهوره برومو فيلم الصندوق الأسود.. فيديو

في دور العرض 28 أكتوبر.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الصندوق الأسود

لأول مرة غير كوميدي.. مصطفى خاطر لص في فيلم الإثارة الصندوق الأسود

مصطفى بسيط يشارك متابعيه صورة مع مصطفى خاطر.. ومنى فاروق تعلق

ترشيحاتنا

وفاة شقيق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والمستشار الأمنى لرئيس مجلس الوزراء

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

هاني حتحوت: ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل.. والنهائي بعد التوقف الدولي.. شاهد

بعد صورها المثيرة في الجونة.. صاحبة الفستان الأجرأ بإطلالة محتشمة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الألمانية للدوري الممتاز

جمبسوت غريب.. ليلى علوي فى إطلالة غير تقليدية من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

اجتماع جديد لفريقى التحقيق المصري والإيطالي في وفاة جوليو ريجيني.. صور

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي