AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في أقل من ساعة.. التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي ثان باتجاه السعودية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عثمان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
ويعد هذا هو الصاروخ الثاني الذي اعترضته قوات التحالف في أقل من ساعة.

وأدانت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الخارجية الإماراتية وفق وكالة الأنباء أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف ينجح في اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أمننا واحد لا يتجزأ..الإمارات تدين محاولة استهداف الحوثيين لـ مطار أبها الدولي بـ السعودية

"التحالف" يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

ترشيحاتنا

بدلة جذابة.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من مهرجان الجونة.. شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

بعد الحرمين.. دولة عربية تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم

جمبسوت غريب.. ليلى علوي فى إطلالة غير تقليدية من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

فاضل أنا والأكونت.. أحمد عيد عبد الملك يسخر من قرار عودة هاني العتال |شاهد

فيديو جراف.. القصة الكاملة لاختفاء زوجة وطفلها الرضيع بشبرا

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

اجتماع جديد لفريقى التحقيق المصري والإيطالي في وفاة جوليو ريجيني.. صور

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي