في أقل من ساعة.. التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي ثان باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا هو الصاروخ الثاني الذي اعترضته قوات التحالف في أقل من ساعة.

وأدانت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.



