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أخبار العالم

اضطراب وفوضى.. ترامب يلوح بإرسال قوات فيدرالية لفرض الأمن في فيلاديفيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:43 م
القوات الفيدرالية
القوات الفيدرالية الأمريكية
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محمد عثمان
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، استعداده لإرسال قوات فيدرالية إلى مدينة فيلاديفيا بولاية بنسلفانيا، التي تشهد اضطرابًا أمنيًا بسبب أعمال السلب والنهب التي تخللت الاحتجاجات هناك.

وقال ترامب في كلمة له من مدينة لاس فيجاس: "ما ألاحظه الآن فظيع.. عمدة المدينة أو أي شخص كان يسمح للأشخاص بنشر الفوضى والقيام بأعمال السلب والنهب ولا يحاول إيقافهم.. يجب عليهم وضع حد لهذا إنها مسألة محلية وكما تعلمون نحن لن نرسل قوات فيدرالية إذا لم يطلبوا منا ذلك. وإن طلبوا مساعدتنا سنكون هناك بسرعة"، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف: "عليهم استدعاء قوات الحرس الوطني إذا كانت الشرطة بحاجة إلى المساعدة".

وأشار ترامب إلى أن مثيري الشغب يقتحمون المحلات ويقومون بأعمال السلب والنهب، مؤكدًا ضرورة إيقاف هذه الفوضى وفرض القانون والنظام.

وتابع: "نحن نراقب عن كثب وننتظر أن يتم الاتصال بنا ومستعدون للوصول إلى هناك في غضون ساعة".

وقررت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بعد أعمال شغب ونهب. 

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت قوات من الحرس الوطني إلى فيلادلفيا،  لمواجهة أعمال السلب والنهب، في أعقاب مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة الإثنين الماضي. 

وشهدت محال المدينة أعمال سلب ونهب، عقب الصدام بين الشرطة والمتظاهرين، على مقتل الرجل. 

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