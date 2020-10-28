AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس ضد برشلونة.. هدف ديمبلي يمنح رفاق ميسي التقدم في الشوط الأول

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقدم فريق برشلونة بهدف دون رد على مضيفه يوفينتوس الايطالي في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومرر ليونيل ميسي كرة طولية رائعة وصلت إلى عثمان ديمبلي الذي استلم الكرة وتقدم بها وراوغ مدافع يوفنتوس وسدد تسديدة قوية ارتطمت بقدم كييزا لاعب اليوفي لتغير الكرة مسارها وتسكن شباك تشيزني حارس يوفنتوس، ليتقدم البارسا في المباراة في الدقيقة 14.

وكاد ليونيل ميسي أن يعزز النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 23 من زمن المباراة، بعدما مرر كرة لجريزمان الذي عاد ومررها مرة أخرى إلى ميسي بالكعب، ليسددها النجم الأرجنتيني بقوة ولكن كرته تمر بجانب القائم الأيسر للحارس تشيزني.

وعاد ألفارو موراتا ليسجل هدفًا آخر في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما حول تمريرة كوادرادو بتسديدة داخل شباك الحارس نيتو، ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل على المهاجم الإسباني.

ويتقاسم الفريقين صدارة المجموعة السابعة التي برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث حقق يوفنتوس الفوز على دينامو كييف بنتيجة 2-1، في أولى مبارياته بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، كما فاز برشلونة على حساب فيرينكفاروزي المجري، بنتيجة 5-1.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوفون يزين قائمة يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

نجم برشلونة الجديد يتحدث عن ميسي وكرستيانو.. ماذا قال؟

موراتا يقود هجوم يوفنتوس أمام دينامو كييف في افتتاح دور المجموعات للشامبيونزليج

إصابة كيليني قائد يوفنتوس أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الشوط الأول.. يوفنتوس يتعادل مع دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

موراتا يقود يوفنتوس للفوز على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

بعد الدفع بخزانيّ مياه| إخماد حريق هائل بمخزن خردة بصفط اللبن.. صور

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

بجمبسوت جريء.. جميلة عوض تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

البحرين توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السعودية

مثلا بـ جثته.. القبض على المتهمين الرئيسيين بقتل رجل دين في المنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

بـ جمبسوت أنيق.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في الجونة