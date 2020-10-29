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أمين عام صندوق تطوير التعليم يكشف عن تفاصيل إنشاء الجامعات التكنولوجية ..فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:32 ص
الدكتور أحمد الحيوي
الدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن الجامعات التكنولوجية تهدف إلى تحسين التعليم الفني، مشيرا إلى أن طلاب مراحل الدبلوم كان بعضهم لا ينتقل للتعليم الجامعي.

وأضاف "الحيوي"، في تصريحات متلفزة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعات التكنولوجية سوف تعمل على استكمال التعليم واكتساب المهارات، وأن تكون مؤثرة في سوق العمل خاصة مع الثورة الصناعية الرابعة. 

وتابع أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن طالب التعليم الفني لا ينظر إلى التعليم الجامعي التقليدي ولكن لديه فرصة الآن لدخول الجامعات التكنولوجية من أجل إكسابه خبرات أكبر وأن يطور مهاراته.

وأشار إلى أن المخطط أن يكون هناك 8 جامعات تكنولوجية، مؤكدا أن الموسم الدراسي الماضي كان هناك 3 جامعات جامعة الدلتا وجامعة بني سويف وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. 

وقال أمين عام صندوق تطوير التعليم، إنه سيتم العمل على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية خلال الفترة المقبلة وذلك في مناطق برج العرب والإسكندرية وأسيوط والأقصر وشرق بورسعيد والدقهلية وستكون جاهزة من خلال العام الدراسي القادم. 

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