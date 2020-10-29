التنمية المحلية: تجاوزنا أكثر من مليون ونصف طلب تصالح.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن محافظة البحيرة تلقت طلبات التصالح في مخالفات البناء، يليها القليوبية ثم المنوفية ثم الشرقية، ثم الجيزة التي ازدادت بقوة نهاية هذا الشهر.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان زيادة إقبال المواطنين على طلبات التصالح يعكس زيادة الإقبال ووعي المواطن المصري.





وتابع مساعد وزير التنمية المحلية إن الدولة تلقت 500 طلب تصالح، حتى أبريل السابق، وبعد التسهيلات تجاوزنا أكثر من مليون ونصف طلب تصالح.



