AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: تجاوزنا أكثر من مليون ونصف طلب تصالح.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
الدكتور خالد قاسم،
الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن محافظة البحيرة تلقت طلبات التصالح في مخالفات البناء، يليها القليوبية ثم المنوفية ثم الشرقية، ثم الجيزة التي ازدادت بقوة نهاية هذا الشهر.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان زيادة إقبال المواطنين على طلبات التصالح يعكس زيادة الإقبال ووعي المواطن المصري.  

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية  إن الدولة تلقت 500 طلب تصالح، حتى أبريل السابق، وبعد التسهيلات تجاوزنا أكثر من مليون ونصف طلب تصالح.

وأشار قاسم إلى أن  مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، هو رد فعل إيجابي على مناشدات المواطنين، ويعد من ضمن التسهيلات التي تم تقديمها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: مليون و١٠٠ ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن بقيمة ٦.٩ مليار جنيه

تعرف أين ستذهب أموال التصالح على مخالفات البناء

التنمية المحلية: مليون و200 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى اليوم

متحدث التنمية المحلية: نتلقى حوالي 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء

تلقينا 1.18 مليون طلب تصالح.. التنمية المحلية: الاستعانة بالمدارس نتيجة لـ شدة الإقبال

التنمية المحلية تزف بشرى لأهالي بورسعيد بشأن التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب الفساد| رئيس الكاف أحمد أحمد مهدد بالإيقاف من فيفا

8 موافقات مهمة خلال اجتماع حكومة مدبولي اليوم .. تعرف عليها

باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة إلى العتال وممدوح عباس

بجمبسوت جريء.. جميلة عوض تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

«النيابة العامة» تأمر بحبس زوجين لاتهامهما بقتل رضيعهما عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

إسلام صادق: وزير الرياضة حسم الجدل حول قرار مركز التسوية بخصوص لائحة الزمالك

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل

أجمل إطلالات سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة|شاهد

بفستان جرئ.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة