حظك اليوم الخميس 29 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 29-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
عاطفيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بسحر وجاذبية وإطلالة أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك مثالا وقدوة لمن حولك.
برج الثور
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنب الفخر والزهو بإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.
برج الجوزاء
مهنيا وصحيا: القمر في منزل المشروعات يدعم تنمية أعمالك ويمدك بالطاقة.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة مع الأحباب وتسعد بتواجدك معهم.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا والفلك ينصحك بعدم المخاطرة وعليك أن تدرس الأمور بعناية.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. قاوم ارتباكك وتوترك واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.
برج الأسد
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.
مهنيا وماليا: يدفعك الوضع الفلكي نحو المغامرة وتبدو مبادرا وشجاعا والفلك يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.
برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط وقد تتحسن الظروف وتستطيع أن تدير النواحي المهنية والمادية جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تسعى بجدية لتنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.
برج الميزان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تكون ملاحظا لكل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، لكن اصبر ليومين حتى ترتّب أفكارك ولا تتسرع في قراراتك.
برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة وجاذبية وقدرة على تنظيم أفكارك وتستطيع أن تكون دقيقا في تعبيراتك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.
برج القوس
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم يمنحك الفلك حماسا في إنجاز أعمالك وتحقق انسجاما وسلاما مع من حولك.
الجدي
عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس.. كن مرنا وتجنب العناد مع الأهل أو الأحباب.
مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمريخ في مربع برجك وقد يتسبب ذلك في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك وتتعامل بلباقة وتتحسن علاقاتك.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. يدعمك القمر وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب أو الأحباب.
برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة في مصاريفك وفي أمورك المهنية والمالية.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ تساعدك على مقاومة التوتر وتستطيع أن تبدو متوازنا في علاقاتك.