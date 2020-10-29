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حظك اليوم الخميس 29 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 29 - 10 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 29-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
عاطفيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بسحر وجاذبية وإطلالة أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك مثالا وقدوة لمن حولك.

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنب الفخر والزهو بإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.


برج الجوزاء
مهنيا وصحيا: القمر في منزل المشروعات يدعم تنمية أعمالك ويمدك بالطاقة.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة مع الأحباب وتسعد بتواجدك معهم.

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا والفلك ينصحك بعدم المخاطرة وعليك أن تدرس الأمور بعناية.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. قاوم ارتباكك وتوترك واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.

برج الأسد
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.
مهنيا وماليا: يدفعك الوضع الفلكي نحو المغامرة وتبدو مبادرا وشجاعا والفلك يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط وقد تتحسن الظروف وتستطيع أن تدير النواحي المهنية والمادية جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تسعى بجدية لتنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.

برج الميزان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تكون ملاحظا لكل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، لكن اصبر ليومين حتى ترتّب أفكارك ولا تتسرع في قراراتك.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة وجاذبية وقدرة على تنظيم أفكارك وتستطيع أن تكون دقيقا في تعبيراتك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.

برج القوس
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم يمنحك الفلك حماسا في إنجاز أعمالك وتحقق انسجاما وسلاما مع من حولك.


الجدي
عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس.. كن مرنا وتجنب العناد مع الأهل أو الأحباب.
مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمريخ في مربع برجك وقد يتسبب ذلك في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك وتتعامل بلباقة وتتحسن علاقاتك.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. يدعمك القمر وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب أو الأحباب.

برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة في مصاريفك وفي أمورك المهنية والمالية.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ تساعدك على مقاومة التوتر وتستطيع أن تبدو متوازنا في علاقاتك.


















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