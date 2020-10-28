حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10/28 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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برج الحمل

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط

عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك بتصرّفاتك، فقد يفاجئك بردّ فعل يكون غير متوقع

صحيًا: تقرر أخيرًا الانضمام إلى أحد الأندية بعدما بت مقتنعًا بأن الرياضة ضرورية لصحتك





برج الثور:

مهنيًا: تتحسّن أحوالك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي

عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له

صحيًا: تقضي مع العائلة أوقاتًا سعيدة تخفف من تعبك النفسي وتصلك أخبار سارّة من قريب مسافر تزيد من ارتياحك





برج الجوزاء:

مهنيًا: قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل

عاطفيًا: يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها

صحيًا: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة





برج السرطان:

مهنيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي

عاطفيًا: تواجهك مشاكل صعبة مع الشريك، لكن تجنب أي مناقشة حادة معه وخصوصًا اليوم

صحيًا: أبذل كل ما في وسعك لتبقى محافظًا على رشاقتك، ولا سيما أنك معرض للبدانة بسرعة





برج الاسد:

مهنيًا: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والابتعاد عن الأفكار السود

عاطفيًا: الأعزب على وشك الوقوع في شباك الحب وقد يرتبط فعليًّا إذا كانت جميع الظروف مؤاتي

صحيًا: لا تختبئ وراء إصبعك حين يعرض عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة، متذرعًا بضغط العمل



برج العذراء

مهنيًا: تقطع أشواطًا كبيرة تحرز خلالها تقدّمًا واضحًا يرضي طموحاتك، وتؤدّي واجبك على أكمل وجه

عاطفيًا: لا تجعل فرصة لقائك بالحبيب تفوتك لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ

صحيًا: قد يتناهى إلى مسمعك خبر يتعلق بوضع صحي يجعلك قلقًا جدًا ويؤثر في صحتك





:برج الميزان

مهنيًا: إحذر مشكلات شخصية أو مهنية وابق على الحياد، قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على المواكبة أو منتفضًا على واقع

عاطفيًا: لا تكن انطوائيًا، أخرج إلى المجتمع وابحث عن حب في حياتك من دون تأخر

صحيًا: لا تكثر من القراءة حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول أن تنام باكرًا





برج العقرب:

مهنيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة

عاطفيًا: عامل الشريك كما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعًا بخطواتك المستقبلية معه

صحيًا: كن معتدلًا في ممارسة الرياضة التي قد تسبب تعبًا لقلبك، واكتف بالخفيف منها



برج القوس:

مهنيًا: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة

عاطفيًا: مفاجأة سارّة من الحبيب تؤكد لك أن حبه الكبير وإخلاصه أكبر من أن يوصفا

صحيًا: إلتحق بأحد الأندية التي تضم حوض سباحة شتويًا ومارس السباحة المفيدة لكل عضلات الجسم





برج الجدي

مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها

عاطفيًا: غيرتك تزعج الحبيب كثيرًا فامنحه ثقة أكبر ليعبّر لك عن مدى تعلقه بك

صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج ممل ومزعج، انتبه لصحتك، وحاول أن تكون واعيًا

برج الدلو:

مهنيًا: يوم واعد بالنجاحات، ومناسب للتحرّك على صعيد العلاقات العامة، لذلك تكون النتائج فعّالة ومفيدة جدًّا

عاطفيًا: رغبة الشريك في استيضاح المستقبل تعد ضرورية ومهمة بالنسبة إليه

صحيًا: تجتاز أزمة صحية خطرة بفضل صلابتك وقدرتك على التخلص من كل الضغوط



برج الحوت:

مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية

عاطفيًا: بصيص من الأمل يلوح بعد سلسلة من الغيوم الداكنة، وهذا سببه العناد والتسلّط، فكن حذرًا