حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10/28 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج،
وبالأخص أخبار حظك اليوم
، لذا إليك أبرز توقعات الأبراج
لليوم الأربعاء 28-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي.
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برج الحمل
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط
عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك بتصرّفاتك، فقد يفاجئك بردّ فعل يكون غير متوقع
صحيًا: تقرر أخيرًا الانضمام إلى أحد الأندية بعدما بت مقتنعًا بأن الرياضة ضرورية لصحتك
برج الثور:
مهنيًا: تتحسّن أحوالك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي
عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له
صحيًا: تقضي مع العائلة أوقاتًا سعيدة تخفف من تعبك النفسي وتصلك أخبار سارّة من قريب مسافر تزيد من ارتياحك
برج الجوزاء:
مهنيًا: قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل
عاطفيًا: يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها
صحيًا: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة
برج السرطان:
مهنيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي
عاطفيًا: تواجهك مشاكل صعبة مع الشريك، لكن تجنب أي مناقشة حادة معه وخصوصًا اليوم
صحيًا: أبذل كل ما في وسعك لتبقى محافظًا على رشاقتك، ولا سيما أنك معرض للبدانة بسرعة
برج الاسد:
مهنيًا: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والابتعاد عن الأفكار السود
عاطفيًا: الأعزب على وشك الوقوع في شباك الحب وقد يرتبط فعليًّا إذا كانت جميع الظروف مؤاتي
صحيًا: لا تختبئ وراء إصبعك حين يعرض عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة، متذرعًا بضغط العمل
برج العذراء
مهنيًا: تقطع أشواطًا كبيرة تحرز خلالها تقدّمًا واضحًا يرضي طموحاتك، وتؤدّي واجبك على أكمل وجه
عاطفيًا: لا تجعل فرصة لقائك بالحبيب تفوتك لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ
صحيًا: قد يتناهى إلى مسمعك خبر يتعلق بوضع صحي يجعلك قلقًا جدًا ويؤثر في صحتك
:برج الميزان
مهنيًا: إحذر مشكلات شخصية أو مهنية وابق على الحياد، قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على المواكبة أو منتفضًا على واقع
عاطفيًا: لا تكن انطوائيًا، أخرج إلى المجتمع وابحث عن حب في حياتك من دون تأخر
صحيًا: لا تكثر من القراءة حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول أن تنام باكرًا
برج العقرب:
مهنيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة
عاطفيًا: عامل الشريك كما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعًا بخطواتك المستقبلية معه
صحيًا: كن معتدلًا في ممارسة الرياضة التي قد تسبب تعبًا لقلبك، واكتف بالخفيف منها
برج القوس:
مهنيًا: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة
عاطفيًا: مفاجأة سارّة من الحبيب تؤكد لك أن حبه الكبير وإخلاصه أكبر من أن يوصفا
صحيًا: إلتحق بأحد الأندية التي تضم حوض سباحة شتويًا ومارس السباحة المفيدة لكل عضلات الجسم
برج الجدي
مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها
عاطفيًا: غيرتك تزعج الحبيب كثيرًا فامنحه ثقة أكبر ليعبّر لك عن مدى تعلقه بك
صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج ممل ومزعج، انتبه لصحتك، وحاول أن تكون واعيًا
برج الدلو:
مهنيًا: يوم واعد بالنجاحات، ومناسب للتحرّك على صعيد العلاقات العامة، لذلك تكون النتائج فعّالة ومفيدة جدًّا
عاطفيًا: رغبة الشريك في استيضاح المستقبل تعد ضرورية ومهمة بالنسبة إليه
صحيًا: تجتاز أزمة صحية خطرة بفضل صلابتك وقدرتك على التخلص من كل الضغوط
برج الحوت:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية
عاطفيًا: بصيص من الأمل يلوح بعد سلسلة من الغيوم الداكنة، وهذا سببه العناد والتسلّط، فكن حذرًا
صحيًا: جدّد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبيّن للجميع أنك قادر على استعادته