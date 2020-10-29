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3 أسرار لعمل شوربة الكريمة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
3 أسرار لعمل شوربة
3 أسرار لعمل شوربة الكريمة
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أسماء عبد الحفيظ

شوربة الكريمة أكثر من طريقة، وعمومًا هي الشوربة الأكثر شهرة حيث لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة، سواء في وجبة الغداء أو العشاء.

ولعمل شوربة الكريمة في البيت فنون وأسرار كي تخرج في النهاية بالطعم اللذيذ التي تحضر به في المطاعم، نتعرف عليها فيما يلي على طريقة الشيف الشربيني.

القشدة:
في حال كنت ترغب بالحصول على قوام كريم وفي الوقت نفسه بسعرات حرارية أقل، امزج قطعة مناسبة من القشدة في الشوربة، لكن تأكد من كونها غير محلاة. ستحصل حينها على قوام غني وملمس ناعم ولون أبيض وطعم لذيذ.

الكثافة:
يمكنك تعديل كثافة الشوربة حسب الرغبة، أضيفي ملعقة كبيرة من الدقيق ودعيها تغلي لمدة 5 دقائق، ثم ارفعي الشوربة عن النار، وذلك في حال إن أردنا زيادة كثافتها.

تخفف باللبن:
إذا أصبح قوام شوربة الكريمة سميكا أكثر من اللازم، يمكن تخفيفها بإضافة قليل من اللبن وليس الماء، يضاف اللبن على مراحل مع التقليب البطيء.

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