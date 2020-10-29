شاهد.. انطلاق الماراثون الرياضي في الإسماعيلية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وجمع كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وبمشاركة ما يزيد عن 400 شاب من الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بالمشاركة في إنطلاق ماراثون للمشي بداية من أمام مقر جامعة قناة السويس القديمة وصولا إلي معسكر القرش و ذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.





وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد، داخل محافظة الإسماعيلية ووسط مجموعة من الشباب والشابات مستقبل مصر.