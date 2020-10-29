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رياضة

شاهد.. انطلاق الماراثون الرياضي في الإسماعيلية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وجمع كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وبمشاركة ما يزيد عن 400 شاب من الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بالمشاركة في إنطلاق ماراثون للمشي بداية من أمام مقر جامعة قناة السويس القديمة وصولا إلي معسكر القرش و ذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم. 

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد، داخل محافظة الإسماعيلية ووسط مجموعة من الشباب والشابات مستقبل مصر.

وبدأ المارثون بالانطلاق من أمام جامعة قناة السويس القديمة، حتى نفق الشهيد أحمد منسي، كما شهدت الزيارة مباراة وديّة أمام فريق الكرة الخماسية بالنادي  الإسماعيلي.

ثم يعقب ذلك تنظيم أحتفالية ومهرجان رياضي للشباب بقرية سبورت سبورت على ضفاف قناة السويس.

يأتي هذا في إطار الأحتفالات بإحياء الذكري الـ 47 لإنتصارات أكتوبر 1973 المجيدة وشارك بالماراثون جميع الفئات من كبار سن وشباب وأطفال وسيدات احتفالا بذكري نصر أكتوبر .
شاهد.. انطلاق الماراثون الرياضي في الإسماعيلية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. انطلاق الماراثون الرياضي في الإسماعيلية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. انطلاق الماراثون الرياضي في الإسماعيلية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

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