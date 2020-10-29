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فن

أحمد السعدني يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي: إن الله وملائكته يصلون على النبي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
أحمد السعدني
أحمد السعدني
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ندى فكرى
هنأ الفنان أحمد السعدني الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف من خلال  حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وكتب احمد السعدني: "إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما". 

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يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجي ومها سليم.

وشارك أيضًا الفنان احمد السعدني في بطولة مسلسل " وعد" بطولة مي عز الدين،  وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيري وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور فكرة مسلسل وعد، حول الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها، وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي، ويعتمد العمل على تتابع المفاجآت غير المتوقعة منذ اللحظة الأولى.
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عليه الصلاة و السلام

A post shared by Ahmed L Saadany (@ahmedlsaadany) on

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