هنادي خدها الوبا أشهر مقولة لجرائم الشرف فى السينما.. العلاقات الحرام بين التار والعار

التاسع والعشرون من أكتوبر.. ذكرى "اليوم العالمى للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف"، والذي يعود لجريمة شرف وقعت فى "سوريا" حين قتل شاب شقيقته باسم الشرف ، فأصبح يوما عالميا للتضامن مع ضحايا هذه الجرائم.





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تعددت جرائم الشرف والقتل دفاعا عنه، حتى جسدتها السينما المصرية من خلال أشهر جملة سينمائية "هنادي خدها الوبا" والتى ذُكرت في فيلم "دعاء الكروان"، التى قُتلت فيه الفنانة زهرة العلا على يد خالها بإدعاء الشرف وغسل العار.





- القانون والقتل دفاعا عن النفس

نصت المادة ٢٣٧من قانون العقوبات على «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ و٢٣٦ الخاصتين بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، «والضرب المفضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات».





- شروط الجريمة

وعن هذه الجرائم، قال حسام الجعفرى المحامى والمتخصص فى الشأن الجنائى انه يوجد بتلك المادة عذرا مخففا فالمشرع هنا راعي البواعث والاسباب التي تدفع الجاني الي مقارفة القتل و العذر المخفف لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها ولكن تغيرها من جناية إلي جنحة، وذلك بناء علي عقوبة الحبس التي تنص عليها المادة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ولابد من توافر ثلاثة شروط في تلك الجريمة وهي "صفة الفاعل"، و"صفة المفاجأة في حالة التلبس"، وصفة "القتل في الحال".





- ماذا لو تعدد الجناة فى الجريمة

بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها فالزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية، وباقي المتهمين يسألوا عن جريمة قتل عمد لعدم توفر صفة الزوج في شخصهم ، واخيرا لايستفيد الاب من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة ٢٣٧ من قانون العقوبات لاهو ولا اشقاء المجني عليها لانتفاء صفه الفاعل المنصوص عليه بالمادة، ولكن يجوز للمحكمة وضع تلك الامور في الاعتبار وان تستعمل سلطتها بانزال العقوبة الي الحدود المنصوص عليها بالمادة ١٧ عقوبات الخاصة بالظروف المخففة والنزول من العقوبة الاشد الي العقوبة الاخف.





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- تمارس الجنس مع والده

في بداية عام 2020، كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل ربة منزل بالوراق حيث تبين أن زوجها سدد لها طعنة بعدما شعر بها تمارس الرذيلة مع والده على ذات الفراش بينما قام أبيه بخنقها خشية قيامها بفضح علاقتهما، وألقت مباحث الوراق القبض علي المتهمين، وباشرت حينها نيابة حوادث شمال الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهمين حيث أدلي المتهمان "الزوج والحما" باعترافات تفصيلية، واعترف الزوج أنه توجد خلافات شبه مستمرة بينه وبين زوجته لاكتشافه سوء سلوكها حتي قام بتطليقها منذ 10 أيام ولكنه لم يتركها تغادر المنزل، وأضاف المتهم أنه يقيم برفقة زوجته وأولادهما وأولاده من زوجة سابقة في شقة واحدة مع والده العجوز البالغ من العمر 70 عاما حيث ينام برفقة زوجته والأطفال في غرفة والغرفة الأخرى يقيم بها والده وبسبب الأمطار اضطر لترك غرفته والنوم وزوجته والأبناء برفقة والده على فراش واحد واستخدموا جميعهم غطاء واحد ليقيهم من البرد.









- مفاجأة الزوج بالعلاقة الجنسية

واستطرد المتهم في اعترافاته أنه استيقظ ليلا على أصوات وهمهمات ليفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة وعاد حاملا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته فيصرخ والده ويحاول الاستفسار منه علي سبب جريمته نافيا إقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه، وشرحت التحقيقات واعترافات المتهم أن الزوجة كانت مازلت على قيد الحياة وعندما حاولت التحدث والاعتراف لزوجها بعلاقتها مع حماها قام والد الزوج بلف شال حول رقبتها وخنقها حتى الموت، وصادف أن شاهدت إحدى الأطفال الجريمة وشهدت بإقامة المجني عليه وجدها علاقة جنسية وعندما شاهدهما الأب أنهي حياة زوجته.





- قتل عشيق زوجته إنتقاما لشرفه

وشهدت عمارات العبد بمنطقة 15 مايو جريمة قتل بشعة، عندما انهال عامل بسكين على عاطل بعد أن اكتشف ارتباطه بـ علاقة غير شرعية مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقي قسم 15 مايو بلاغا من الأهالى بقيام عامل بذبح عشيق زوجته داخل إحدى عمارات العبد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب أسفل العقار الذي شهد الواقعة، وتبين من التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم، وأثناء عودة المتهم إلى منزله وبفتح باب الشقة شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته داخل غرفة نومه، فقام بإحضار السكين وسدد عدة طعنات له، وقام المجني عليه بفتح باب الشقة والهرب ولكنه سقط قتيلا أسفل العقار، تم ضبط الزوج المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف.









- قاتل شقيقه: أخويا ومراتي فضحوني

كما أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، نقاش الي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل شقيقه بعدما هشم رأسه بشاكوش، انتقاما منه عقب اكتشافه علاقة شقيقه الآثمة بزوجته، وقام بتمثيل جريمته حيث استعانت النيابة بأحد أفراد الأمن الذي شرح المتهم عليه كيفية قتل شقيقه حيث قال إنه انهال على رأسه ضربا برأس شاكوش ضخم حتى تفجرت الدماء من رأسه ثم قام بلفه في بطانية ودفنه في حفرة أسفل سلم المنزل، حيث كشفت أن المجني عليه اكتشف خيانة زوجته له مع شقيقه وأنهما يرتبطان بعلاقة آثمة من فترة قاربت علي عام بعدما فوجئ بمقطع فيديو لهما أثناء ممارسة الرذيلة ما أثار غضبه وتشاجر مع زوجته التي نفت علاقتها بشقيقه وتركت له منزل الزوجية بعد 7 سنوات من الزواج وإنجاب طفلين.





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- مقاطع فيديوهات جنسية للزوجة مع الشقيق