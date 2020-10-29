ارتفاع قتلى الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية.. وإصابة منفذ الحادث

ارتفع عدد قتلى هجوم مدينة نيس الفرنسية إلى 3 أشخاص، بينهم إمرأة، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.





ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية، فقد أصيب منفذ هجوم نيس وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة، وتجرى عملية بحث عن شريك حيث تشتبه الشرطة في وجود منفذ ثان للهجوم.





كما أشارت وسائل الإعلام المختلفة إلى إلى سماع دوي 7 طلقات نارية في محيط موقع الهجوم في نيس.





وأرجحت المصادر أن الهجوم وقع داخل كنيسة في نيس.





واعتبر كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، الهجوم الذي وقع قرب كنيسة نوتردام، بـ "الإرهابي"





وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.





ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.





وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن رجل شن هجوما بسلاح أبيض قرب كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي.



