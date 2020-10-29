AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع قتلى الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية.. وإصابة منفذ الحادث

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
ارتفع عدد قتلى هجوم مدينة نيس الفرنسية إلى 3 أشخاص، بينهم إمرأة، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية، فقد أصيب منفذ هجوم نيس وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة، وتجرى عملية بحث عن شريك حيث تشتبه الشرطة في وجود منفذ ثان للهجوم.

كما أشارت وسائل الإعلام المختلفة إلى إلى سماع دوي 7 طلقات نارية في محيط موقع الهجوم في نيس.

وأرجحت المصادر أن الهجوم وقع داخل كنيسة في نيس.

واعتبر كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، الهجوم الذي وقع قرب كنيسة نوتردام، بـ "الإرهابي"

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن رجل شن هجوما بسلاح أبيض قرب كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي.

وبدورها، أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال 5 أشخاص على خلفية هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو في باريس

قبل ذبح المدرس الفرنسي.. أخطر 12 حادثة إرهابية روعت الأهالي في 2020

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

الشرطة الفرنسية: اعتقال منفذ هجوم الطعن بسكين قرب كنيسة في نيس

ارتفاع قتلى هجوم نيس الفرنسية.. وعمدة المدينة: الحادث يبدو إرهابياً

شاهد| اللحظات الأولى لمحيط كنيسة بمدينة نيس الفرنسية بعد حادث الاعتداء

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. فساتين رانيا يوسف حديث السوشيال ميديا

بإطلالة شبابية.. منة فضالي تتألقة في أحدث ظهور

إسقاط طائرة مسيرة تركية.. كاراباخ تعلن ارتفاع ضحايا المعارك مع أذربيجان إلى 1119 شخصاً

فيديوجراف.. يحقق رقما قياسيا في قبح مظهره

ارتفاع قتلى الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية.. وإصابة منفذ الحادث

بعد الحظر الشامل.. قرار أردني جديد بشأن صلاة الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها