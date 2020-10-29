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فن

الملحن محمد جمال يكشف لـ صدى البلد سبب خروج أغنية أغيب عنك من ألبوم خليك فولاذي لتامر حسني

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:09 م
تامر حسني - خليك
تامر حسني - خليك فولاذي
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يستعد النجم تامر حسني لطرح ألبومه كاملا، والذي يحمل عنوان "خليك فولاذي" من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.


وقرر تامر حسني خروج أغنية "أغيب عنك" التي كانت من ضمن الألبوم، وتواصل موقع "صدى البلد" الإخباري مع محمد جمال، ملحن الأغنية، لمعرفة السبب.


وقال محمد جمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "تامر قرر أن يحذف أغنية "أغيب عنك" من الألبوم لأن وجهة نظره أن موسيقى الأغنية لا تتماشى مع شكل الألبوم، وإذا تم صدورها من ضمن الألبوم لن تأخذ حقها وستظلم، لذلك قرر تامر صدورها في الوقت المناسب حتى تأخذ حقها في الدعاية، وأنا أثق في ذوق تامر ورؤيته لأنه مؤسسة فنية". 


 من ناحية أخرى، حققت أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى 6 ملايين و900 ألف مشاهدة؛ بعد 5 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى".


وأصدر تامر حسني أغنية أخرى من نفس الألبوم، منذ أيام قليلة، بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور خاصة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرقام نسب المشاهدة على "يوتيوب" فور طرحها، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.


ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

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