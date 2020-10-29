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فن

فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة فيفى عبده جمهورها ب المولد النبوى ونشر صورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

كل سنة وانت طيبة - وانت بخير - وانت طيبة وبصحة وسلامة

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كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة إن بي سى.


وأحدث أعمال فيفي عبده  الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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