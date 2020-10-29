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أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يعرب عن صدمته من هجوم نيس بـ فرنسا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:40 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي يعرب عن صدمته من هجوم نيس بـ فرنسا
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دعاء أبوهشيمة
أعرب رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولى، اليوم الخميس، عن صدمته الكبيرة من هجوم مدينة نيس، جنوب فرنسا.


ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، أكد ساسولي أهمية الوقوف معا ضد العنف، داعيا إلى الاتحاد ضد "الذين ينشرون الكراهية" بعد هجوم نيس.


وكانت وسائل الإعلام الفرنسية أفادت بأن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 3 أشخاص، بينهم امرأة تم قطع رأسها، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.


وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.


ورجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.


وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.


كما أمر المدعى العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.


ودعت الشرطة الفرنسية عبر "تويتر" المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.


ورجحت المصادر أن الهجوم وقع داخل كنيسة في نيس. 

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