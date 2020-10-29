الجناة خافوا وتركوه بموقف أتوبيس.. ضبط المتهمين بخطف طفل البحيرة

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالبحيرة .. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.





تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) باختفاء نجلها (طالب – 12 سنة)، وتلقيها إتصال هاتفى من مجهول "من رقم محدد" طلب خلاله مبلغ مالى كفديـة لإطلاق سراحه.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة هم (4 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، واختبائهم بمسكن أحدهم - كائن بمدينة برج العرب بالإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه وتركه بموقف السيارات العمومى بمدينة كوم حمادة، وأمكن ضبطهم بالمسكن المشار إليه.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بإتفاقه مع باقى المتهمين على إختطاف أحد الصبية ومساومة أهليته على إعادته نظير تحصلهم على مبلغ مالى، وأنه حال سيرهم بالقرية المُشار إليها بتاريخ الواقعة مستقلين سيارة ملاكى "قيادة أحد المتهمين"، وبحوزتهم (طبنجة - فرد خرطوش) شاهدوا المجنى عليه يقف بمفرده فقام اثنان من المتهمين باقتياده لداخل السيارة والتوجه به لشقة أحدهم بالاتصال بوالدته وطلب مبلغ الفديـة، ونظرًا للملاحقة الأمنية لهم قاموا بإطلاق سراحه خشية ضبطهم، تم بإرشادهم ضبط (طبنجة - فرد خرطوش- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة - الهاتف المحمول، المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة).



