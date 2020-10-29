AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الجناة خافوا وتركوه بموقف أتوبيس.. ضبط المتهمين بخطف طفل البحيرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالبحيرة .. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) باختفاء نجلها (طالب – 12 سنة)، وتلقيها إتصال هاتفى من مجهول "من رقم محدد" طلب خلاله مبلغ مالى كفديـة لإطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة هم (4 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، واختبائهم بمسكن أحدهم - كائن بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه وتركه بموقف السيارات العمومى بمدينة كوم حمادة، وأمكن ضبطهم بالمسكن المشار إليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بإتفاقه مع باقى المتهمين على إختطاف أحد الصبية ومساومة أهليته على إعادته نظير تحصلهم على مبلغ مالى، وأنه حال سيرهم بالقرية المُشار إليها بتاريخ الواقعة مستقلين سيارة ملاكى "قيادة أحد المتهمين"، وبحوزتهم (طبنجة - فرد خرطوش) شاهدوا المجنى عليه يقف بمفرده فقام اثنان من المتهمين باقتياده لداخل السيارة والتوجه به لشقة أحدهم بالاتصال بوالدته وطلب مبلغ الفديـة، ونظرًا للملاحقة الأمنية لهم قاموا بإطلاق سراحه خشية ضبطهم، تم بإرشادهم ضبط (طبنجة - فرد خرطوش- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة - الهاتف المحمول، المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصب عليهم وزعم ترويج عملات مقلدة .. كشف لغز خطف طالب في القليوبية

طلبوا فدية مليون جنيه.. ضبط المتهمين بخطف طالب في الجيزة

ننشر أول صورة للمتهمين بخطف أفريقى الجنسية بالمعادى

الأمن يعيد طفلة إلى أهلها بعد اختطافها بكفر شكر

تحرير طفل مختطف بسوهاج وضبط مرتكبي الواقعة

ترشيحاتنا

الصور الأولى من موقع حادث الطعن الإرهابي في فرنسا

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

الكرملين يعلق على هجوم نيس الفرنسية والرسوم المسيئة لـ الرسول

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

بعد الحظر الشامل.. قرار أردني جديد بشأن صلاة الجمعة

ماكرون يتوجه لمدينة نيس لمتابعة الحادث الإرهابى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها