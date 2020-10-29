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حوادث

العثور على جثة طفل رضيع ملقى داخل ترعة بنجع حمادي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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يوسف رجب

عثر أهالى بمركز نجع حمادي، اليوم الخميس، على جثة طفل رضيع ملقى في ترعة بالقرب من قرية العبادية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة،  ملقى في ترعة بالقرب من قرية العبادية.

تم إخطار قسم الإنقاذ النهرى، فتم الدفع بقوة أمنية برئاسة النقيب جمال الشافعي، وتم انتشال الجثة و إيداعها مشرحة مستشفى نجع حمادي.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة و هوية الطفل.

تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة طفل رضيع ملقى داخل ترعة بنجع حمادي
العثور على جثة طفل رضيع ملقى داخل ترعة بنجع حمادي
العثور على جثة طفل رضيع ملقى داخل ترعة بنجع حمادي

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